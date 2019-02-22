Лукашенко: Белоруссия с Россией всегда будут вместе, несмотря на возникающие споры

. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и союзная ей Россия всегда будут вместе, несмотря на возникающие споры. Такое мнение он высказал в пятницу во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии.



"Это наш основной союзник. Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались, ни спорили", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.



В качестве примера разногласий, существовавших между странами, но преодоленных, президент назвал сферу военного образования, когда белорусские военнослужащие, обучавшихся в России, приравнивались к иностранным специалистам. "Копья ломались особенно при создании академии. Я раз подошел к этому вопросу, второй раз, а потом думаю: будем своих готовить, создадим свою академию", - рассказал глава государства. Впоследствии эти вопросы были решены, отметил президент.



Военная академия Белоруссии указом президента создана в мае 1995 года.

