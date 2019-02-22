Гликемический индекс важнее калорий: Супрун рассказала о вредной еде

Калорийность продуктов - это не главный и не самый точный показатель вредности или полезности продуктов. Когда речь идет об углеводах - хлебе, макаронных изделиях, сладостях или напитках - следует также учитывать их гликемический индекс.



Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала у себя в Facebook.



По ее словам, гликемический индекс - это показатель, насколько стремительно продукты поднимают уровень сахара в крови. Чем он ниже, тем лучше.



"Углеводы, которые мы едим, рано или поздно становятся сахарами и попадают в кровь. Когда мы медленно перевариваем углеводы, то сахары поступают в кровь постепенно, и колебания уровня сахара не возникает. Если же съесть торт, выпить сладкий напиток или поесть манной каши, то уровень глюкозы сразу возрастает", - отмечает Супрун.



По ее словам, уровень глюкозы в крови у человека должен быть постоянным. "Ведь пик глюкозы сразу понижает гормон инсулин. Глюкоза становится подкожным жиром, а мы снова ощущаем голод", - добавляет она.



Такие колебания уровня сахара вредны, потому что они:



ускоряют старение и способствуют набору веса

способствуют развитию нечувствительности тканей к инсулину, людям с диабетом 2 типа они особенно опасны



Насколько быстро пища станет глюкозой крови показывает гликемический индекс. Чем он выше, тем хуже. Гликемический индекс продукта зависит от нескольких факторов: сколько в нем углеводов, какая часть из них сахары, и сколько содержат клетчатки. Что меньше сахаров, и больше клетчатки, тем лучше.



Супрун советует, делать ежедневный выбор в пользу продуктов с низким гликемическим индексом.



На разных ресурсах есть множество таблиц, в которых указан этот показатель для многих продуктов. Как пример, посмотрите следующую таблицу.



Вот несколько конкретных примеров:



▪ Продукты с низким гликемическим индексом — менее 55



Цельнозерновой хлеб, цельнозерновая овсяная каша с отрубями, гречневая каша, макаронные изделия, кукуруза, горох, чечевица, фасоль, большинство фруктов, овощи и корнеплоды.



▪ Продукты со средним гликемическим индексом — 56-69 — ржаной хлеб, коричневый рис, басмати и кус-кус.



▪ Высокий гликемический индекс — 70 и выше



Батон, кукурузные хлопья, мюсли, гранола, овсяная каша мгновенного приготовления, круглый рис, рисовая лапша, картофель, сладости, лепешка, попкорн, арбузы и ананасы.



Значение гликемического индекса не дает дополнительной информации о питательной ценности продукта. Поэтому важно учитывать размер порций. У определенного продукта может быть низкий гликемический индекс, но, к примеру, высокое содержание жиров.



"На гликемический индекс влияет способ приготовления, а также другие продукты, которые вы потребляете вместе. Если продукт имеет высокий гликемический индекс, как картофель, ешьте его с овощами, а не с хлебом и десертом", - рекомендует Супрун.

