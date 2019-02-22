Климкин анонсировал новый проход кораблей через Керченский пролив

Власти Украины планируют новый поход кораблей через Керченский пролив. В связи с этим предпринимается ряд мер и ведется соответствующая подготовка, в том числе, с международными партнерами. По словам главы МИД Павла Климкина, ВМС, вероятно, удастся "удивить Россию". Об этом он сообщил в интервью Цензор.нет.



Присутствие иностранных наблюдателей непосредственно на борту кораблей, по словам украинского дипломата, маловероятно, однако международное наблюдение будет. В частности, переговоры о мониторинговой миссии МИД ведет с Германией и Францией.



"Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и, вероятно, из космоса", - уточнил Климкин.



Вторым важным фактором успешного прохода в Азовское море Климкин назвал присутствие военно-морских сил "наших друзей" в Черном море. "Есть идеи о покупке или лизинге военных кораблей, совместной работы экипажей", - добавил дипломат.

