Экс-глава ВТО сравнил "жесткий" Brexit с прыжком без парашюта

Британия "пойдет на дно" международной политики в случае Brexit без соглашения.



Бывший глава ВТО Паскаль Ломи приравнял выход Британии из ЕС без соглашения до прыжка со скалы без парашюта, сообщает Euronews.



“В последующие дни (после Brexit — ред.), вы словно переходите из первой лиги в четвертой лиги, и вы должны ввести пошлины, контроль границы, и я не говорю о договоренностях авиакомпаний, участников рынка капитала, вопросы ядерной безопасности. Ничего не готово, никто не готов к выходу без соглашения, что, кстати, я считаю, станет причиной того, что этого не произойдет", — заявил Ломи, добавив: "Люди достаточно умны, чтобы не прыгать со скалы без парашюта".



Также, по его мнению, мысль, о том, что Соединенное Королевство сможет договориться об улучшении условий в двусторонних торговых соглашениях со странами ЕС, "не имеет смысла".



Как сообщалось, Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта этого года.



В то же время председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер 19 февраля заявил, что никто из членов ЕС не будет блокировать расширение периода выхода Великобритании из сообщества.

