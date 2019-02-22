Горящие туры: варианты отдыха и самые популярные направления

Отдых на заграничном курорте - там, где всегда тепло, весело и увлекательно, прельщает многих отечественных туристов. Останавливает только высокая стоимость путевок. Туристические агентства предлагают разные способы экономии – от сезонных скидок до карт лояльности. Горящие туры – наиболее выгодный способ насладиться качественным отдыхом.

Разновидности горячих туров

Наиболее популярным вариантом отдыха современных отечественных туристов является система все включено. Здесь не нужно беспокоиться об обедах, месте размещения, развлечениях. Многим хватает возможностей, предоставляемых непосредственно гостиничным комплексом. Другие совершают одну-две экскурсии по курорту.

К другим известным вариантам отдыха относятся:

Автобусные туры. Путешественники отправляются по нескольким городам или даже странам, что зависит от маршрута. Цель отдыха – знакомство с максимально большим количеством достопримечательностей за короткий срок.

Туры выходного дня. Отличный шанс отдохнуть при напряженном графике.

Шоп-туры. Цель поездки посещение популярных магазинов, рынков, бутиков в чужой стране.

Куда поехать по горячей путевке

Горящие туры Турецкие отели предлагают чаще других. Эта страна идеально подходит для семейного, романтического, пляжного отдыха. Она привлекает хорошим сервисом, разнообразием гостиниц, благоприятным климатом и достаточным количеством развлечений.

Египет – еще один хороший вариант для пляжного и семейного отдыха. Совмещать его можно с увлекательными экскурсиями. Стоимость туров здесь выше, но она окупается незабываемым времяпрепровождением.

Не привлекает традиционный отдых, можно отправиться в одно из экзотических направлений – на Сейшельские острова, в Кубу, Индию, Малайзию. В каждом уголке мира можно найти свои привлекательные черты. Помогут определиться советы специалистов и рекомендации более опытных путешественников. На сайте https://hottours.in.ua/ представлены наиболее интересные предложения на ближайшие время.

Чтобы отдых по горящей путевке прошел успешно, нужно тщательного готовиться к поездке. Как это сделать, если на сборы дается несколько дней или часов? Опытные туристы рекомендуют заранее выбрать страну и направление отдыха, собрать вещи и ждать, пока на рынке не появиться подходящее предложение. Главная сложность заключается в быстром оформлении документов.