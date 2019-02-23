В Службе внешней разведки засекретили должностные обязанности скандального Семочко

Служба внешней разведки Украины отказалась предоставить информацию о прямых должностных обязанностях заместителя руководителя службы Сергея Семочко. Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на ответ на запрос Службы внешней разведки, пишет "Украинская правда".



В службе отметили, что доступ к информации о должностных обязанностях Семочко ограничен "согласно ведомственным перечнем сведений, составляющих служебную тайну".



Отмечается, что ранее в разведке отказались сообщать информацию о зарплате скандального разведчика, а в НАПК заявляли, что агентство не проверяло его декларацию, обосновав это тем, что проверка отдельных категорий лиц, имеющих дело с государственной тайной, требует согласования с государственными органами, где они работают.



Ранее журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.

По данным СМИ, родственники Семочко постоянно "курсируют" между Киевом и аннексированным Крымом.

В начале декабря контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.



Напомним, согласно обнародованному журналистскому расследованию, выяснилось, что семья первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта и постоянно "курсируют" между Киевом и аннексированным Крымом.



А в начале декабря контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.

