ЕСПЧ не удовлетворил запрос Киева по инциденту в Керченском проливе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил не удовлетворять запрос Киева о новых обеспечительных мерах по делу о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, сообщает на своем сайте Министерство юстиции. В ведомстве уточнили, что украинский документ был основан на информации о том, что трое из задержанных моряков нуждаются в специализированной медицинской помощи.

Эти данные предоставили адвокаты и родственники.



В то же время Киев пытался оспорить качество оказанной в России задержанным морякам медпомощи и потребовал конкретных медицинских процедур, основываясь на заключение украинского Минздрава и экспертные мнения украинских врачей.



В суде сочли, что запрос идентичен поданному ранее и не содержит никаких новых аргументов. На предыдущее обращение Москва уже предоставила исчерпывающий ответ.

