"Порохоботы" атаковали финалисток отбора на Евровидение за слова о Крыме

В сети начали критиковать финалисток украинского Нацотбора на Евровидение - Анну и Марию Опанасюк. В интервью одному из телеканалов они отказались говорить, чей Крым, не признали, что он оккупирован и похвалили "Бессмертный полк".



После этого на дуэт в социальных сетях обрушилась волна "патриотической" критики. Впрочем, после этого самих критиков обвинили в том, что они снова политизируют культуру и создают в Украине атмосферу ненависти.



Что сказали Анна и Мария



Финалистки Национального отбора "Евровидения-2019" сестры-близняшки Анна и Мария Опанасюк (дуэт ANNA MARIA) не смогли ответить, чей Крым. Их ответы по этому поводу прозвучали в эфире программы "PRIME:Скрипiн" на телеканале ATR.



Девушки отказались напрямую отвечать на вопрос "Чей Крым?", сказав, что "Крым - наш, наша родина". Певицы отметили, что Крым остался Крымом, как и его горы, и его воздух. При этом в течение всего интервью они говорили на украинском языке.



"На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же самые горы, тот же самый воздух…. Мне кажется, Украина потеряла Крым. Мы когда едем в Крым, то проезжаем две границы. Этим все сказано", - ответили певицы.



Вопрос "произошла ли оккупация Крыма" они назвали сложным и политическим, напомнив, что не работают в секретариате президента. "На этот вопрос мы просто не будем отвечать, поскольку мы не являемся политиками, мы не являемся членами секретариата президента, чтобы отвечать вам на такие сложные политические вопросы", - сказали певицы. Отказались рассказывать сестры и о родителях, которые проживают в аннексированном Крыму.



Отметим, что мама Анны и Марии Опанасюк работала на различных должностях в Крыму в Украине и в течение 20 лет прошла путь до "заместителя председателя Совета министров Республики Крым". Она была награждена медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма".



Отец девушек работал в аннексированном Крыму судьей и ушел в отставку только два года назад. Он много лет возглавлял Центральный районный суд Симферополя, а в 2012 году был пожизненно назначен судьей Апелляционного суда Крыма.



"У нас родители давно живут в Крыму. Очень давно. Они любят свою родину, они любят Крым. Они уже давно на этих должностях. Они не хотят оттуда уезжать. Они работают на благо людей, которые живут в Крыму", - заявили певицы.



Исполнительницы также отметили, что им все равно, что российская общественная организация "Бессмертный полк" была придумана в Москве - им важнее, что люди, участвующие в ней, помнят своих предков и чтут их память.



"Понимаете, в чем, наверное, разница между нами и вами. Вы говорите про атрибуты, названия, георгиевские ленты, а мы говорим о сути, о том, что люди благодарны тем, благодаря кому мы сегодня живем. Для нас это самое важное. Георгиевская лента - ее можно надеть, а можно снять, а память не вышибить ничем", - добавила Мария Опанасюк.



Они также не стали отвечать на вопрос о том, нужна ли в Крыму официальная крымско-татарская автономия.



"Мы выросли в Симферополе (родились в 1988 - прим. ред.) и видели, как там много разных народов. Вы думаете, если не провозгласят крымско-татарскую автономию, то это перестанет быть родиной татар?" - поинтересовались сестры.



"Анна-Марія" - украинский поп-дуэт, основанный в 2004 году. Солистки - сестры Анна и Мария Опанасюк родились и выросли в Крыму, а сейчас живут в Киеве. В 2019 году они прошли в финал национального отбора на песенный конкурс "Евровидение". Решающий этап отбора на Евровидение в Украине пройдет в субботу, 23 февраля.



Фрагмент разговора о Крыме - с 45-й минуты.





