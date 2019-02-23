Защита Януковича подала жалобу на госадвоката

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича подала заявление о совершении госадвокатом Юрием Рябоволом преступления по статье "представительство в суде без полномочий", а также жалобу Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию за его неправомерные действия в суде, сообщили в пятницу в пресс-службе фирмы Aver lex, которая представляет интересы бывшего главы государства.

Ранее пресс-секретарь Оболонского районного суда Киева Инна Свинаренко заявила, что Рябовол подал апелляционную жалобу на приговор бывшему главе государства по делу о госизмене. Защита экс-президента Украины заявила, что госадвокат не уполномочен подавать жалобу на приговор киевского суда.



"В отношении адвоката Юрия Рябовола уже поданы заявление о совершении им преступления, предусмотренного статьей 400-1 Уголовного кодекса Украины – представительство в суде без полномочий", - говорится в сообщении.



По данным пресс-службы, поданы жалобы в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Украины о привлечении его к дисциплинарной ответственности – лишении права заниматься адвокатской деятельностью.



Оболонский районный суд Киева 24 января вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Адвокат Януковича Александр Байдик заявил, что защита намерена обжаловать приговор в установленный 30-дневный срок.

