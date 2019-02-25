Порошенко случайно назвал Украину агрессором

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на митинге в Жолкве случайно назвал свою страну агрессором. "Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору", - сказал Порошенко.

Заметив оговорку, он запнулся и поправился - "российскому агрессору".



На конфуз украинского лидера обратили внимание в Госдуме. Так, по мнению депутата Натальи Поклонской, случайно оговорившись, Порошенко сказал правду.

"Удивительно, но благодаря этой странной оговорке, жители Донбасса впервые услышали правду о нынешней украинской власти из уст ее предводителя", - заявила парламентарий.



Порошенко не в первый раз допускает подобные оговорки на публике. Так, в январе прошлого года в ходе выступления ко Дню соборности Украины он заявил, что землю в Крыму и Донбассе топчет "сапог украинского оккупанта".



В декабре 2017 года Порошенко в своей речи по случаю Дня дипломатической службы допустил другую оговорку, рассказав о "подлости украинского режима", с которой украинцы знакомы, как никто другой.





