Мэй заявила, что повторное голосование по сделке с ЕС о Brexit состоится до 12 март

Повторное голосование британского парламента по сделке c Евросоюзом (ЕС) об условиях Brexit состоится до 12 марта. Об этом заявила в воскресенье журналистам премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, слова которой приводит агентство Reuters.



"Полноценного голосования в парламенте на следующей неделе не будет, но мы гарантируем, что это произойдет до 12 марта", - сказала Мэй.



Она при этом выразила надежду на то, что выход из ЕС 29 марта состоится в упорядоченной форме, со сделкой, которая будет одобрена и Лондоном, и Брюсселем. "Выход из ЕС 29 марта со сделкой - все еще в пределах нашей досягаемости, и это то, над чем мы работаем", - сказала она журналистам на борту лайнера по пути на открывающийся в воскресенье в Шарм-эш-Шейхе первый саммит Лиги арабских государств и ЕС.



До запланированной даты выхода Великобритании из состава Евросоюза остается всего 33 дня, но пока Мэй так и не удалось заручиться поддержкой большинства депутатов британского парламента, который должен одобрить сделку об условиях Brexit и дальнейшего сотрудничества между Лондоном и Брюсселем. Парламент требует, чтобы в текст соглашения, утвержденного на ноябрьском саммите ЕС, были внесены изменения, касающиеся механизма "бэкстоп", который сохранит членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы не допустить появления пограничной инфраструктуры на британо-ирландской границе. Законодателей не устраивает то, что при применении спорного механизма Великобритания может навсегда оказаться привязанной к европейскому сообществу.



При этом в Евросоюзе, несмотря на усилия со Мэй и ее кабинета, не согласны вносить с документ какие-либо коррективы или давать юридически обязывающие заверения по поводу того, что действие "бэкстопа" будет жестко ограничено по времени.



"Мы проводили позитивные переговоры с Евросоюзом. Как вы знаете, я на прошлой неделе была в Брюсселе и министры тоже. Моя команда вернется в Брюссель на следующей неделе - во вторник, - сказала Мэй. - Я считаю важным тот факт, что мы продолжаем вместе с ЕС работать над тем, чтобы решить тот сложный вопрос, который был поднят парламентом".



26 февраля Мэй намерена проинформировать парламентариев о ходе переговорного процесса, а на следующий день в парламенте состоятся дебаты, по итогам которых депутаты смогут предложить свои поправки к биллю о Brexit. Таким образом парламент может попытаться заставить правительство перенести сроки Brexit или объявить новый референдум по вопросу о выходе страны из ЕС. Мэй ранее неоднократно заявляла, что правительство настроено резко против повторного референдума, а в воскресенье вновь повторила, что перенос Brexit не решит имеющихся проблем, а лишь затянет нынешний политический кризис.



