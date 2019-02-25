Maruv для участия в "Евровидении" предложили отказаться от гастролей в России

Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) передала певице Maruv, которая победила в отборе для участия в "Евровидении-2019", контракт, где есть пункт о запрете гастролировать в России. Об этом в воскресенье сообщила PR-директор НОТУ Виктория Сидоренко.

"В контракте от общественной [телекомпании] есть требование о запрете гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила для ознакомления", - написала Сидоренко в Facebook. При этом она признала, что на Украине нет закона, который запрещал бы участнику от Украины, гастролирующему в России, представить свою страну на "Евровидении".



Сидоренко отметила, что у Maruv есть сутки для ознакомления с контрактом и принятия решения, подписывать его или нет. В то же время подписание контракта не будет гарантировать певице участие в конкурсе. НОТУ после этого также имеет право на решение по контракту. Окончательное решение о том, кто будет представлять Украину, принимает именно общественная телекомпания, подчеркнула Сидоренко.



Она также исключила фальсификации при голосовании за победительницу национального отбора, который состоялся накануне, подчеркнув, что выбор Maruv был решением общественности. "Независимая международная аудиторская компания следит за этим очень внимательно. Его представителя вчера все видели на сцене с результатами, он подтвердил их подлинность, никаких фальсификаций", - написала Сидоренко.



В субботу в Киеве состоялся финал национального конкурса за путевку на шоу "Евровидение-2019". Помимо Maruv, за право представлять Украину боролись группы Yuko и Brunettes, Shoot Blondes, Kazka, Anna Maria и Freedom Jazz. Maruv, которая гастролировала в России, пришлось доказывать, что "Евровидение" - это конкурс песни, а не политики. Победительница "Евровидения-2016" украинская певица Джамала, которая была членом жюри, также не упустила возможности задать певице Maruv вопрос о принадлежности Крыма.



Национальная общественная телекомпания Украины взяла двухдневный перерыв для решения вопроса об участии певицы в "Евровидении-2019" в Израиле, несмотря на ее победу в национальном отборе.



