В ДНР обвинили ВСУ в минировании школ и детских садов

Украинские силовики заминировали все возможные подходы к своим позициям у линии соприкосновения в Донбассе, в том числе около школ и детских садов. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.



По его словам, боевики установили противопехотные мины рядом с детсадами и школами в подконтрольных Киеву Николаевке и Гранитном (Волновахский район). Кроме того, как уточнил Безсонов, у одного из КПП взорвался гражданский автомобиль.



"Не исключаем, что диверсия могла быть направлена против высокопоставленных персон из ОБСЕ, которые покинули республику тремя часами ранее этим же маршрутом", — отметил он.



Безсонов напомнил, что на этой неделе в Донбасс прибыли заместитель главы миссии ОБСЕ Марк Этерингтон и директор Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ Марсель Пэшко.

