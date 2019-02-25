Помпео рассказал о дальнейших шагах США в отношении Венесуэлы

Дальнейшие шаги США в отношении Венесуэлы будут заключаться в поддержке оппозиционного лидера Хуана Гуаидо, предоставлении гуманитарной помощи и укреплении международной коалиции, заявил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.



"Мы уже предприняли действия по поддержке венесуэльского народа и продолжим делать это. У них есть правомерно избранный временный президент господин Гуаидо, и (мы) продолжим поддерживать его. Американский народ проявил большое великодушие, направив две сотни тонн продовольствия, лекарств, наборов предметов гигиены для венесуэльцев. И мы продолжим собирать международную коалицию, чтобы за голосом венесуэльского народа стояла сила", - сказал он.



Так он ответил на просьбу пояснить, что стоит за его недавним заявлением, что США предпримут некие действия.



Комментируя возможность применения военной силы, он снова повторил, что "все варианты на столе".



Оппозиция Венесуэлу 23 февраля пыталась доставить в страну гуманитарную помощь, которую правительство законного главы государства Николаса Мадуро категорически не намерено было принимать. Президент объявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией и рассматривает возможность закрытия границы с Колумбией. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес ранее напомнила, что в рамках международного гуманитарного права гумпомощь предоставляется в случае природных катастроф, вооруженных конфликтов, войны.



По ее словам, утверждения о гуманитарном кризисе призваны оправдать вторжение в Венесуэлу, однако народ этого сделать не позволит.



Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран, в том числе более 20 европейских, заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

