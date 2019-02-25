У тех, кто просыпается рано, меньше риск развития депрессии и шизофрении

О наличии взаимосвязи между хронотипом "сова" или "жаворонок" - и генотипом известно давно. Международная группа ученых показала, что за регуляцию циркадных ритмов и хронотипа отвечают гены в составе 351 локуса, а не 24, как было продемонстрировано ранее, сообщается в журнале Nature Communications. Эти данные также демонстрируют взаимосвязь между склонностью к позднему засыпаю и пробуждению и увеличением риска развития когнитивных расстройств.



Биологические часы (циркадные ритмы) - это циклические процессы, присущие большинству живых организмов, включая человека. Эти процессы регулируют уровень гормонов, температуру тела и формирование определенных паттернов сна и бодрствования. Естественная склонность человека к более позднему или раннему отходу ко сну и пробуждению вкупе с физическими и поведенческими признаками необходимости во сне определяют его хронотип. Иными словами, относят каждого из нас к категории "сов" или "жаворонков". Предшествующие три исследования (1, 2, 3) генетических основ хронотипа суммарно охватывали 128286 пациентов и позволили выявить 24 локуса, вовлеченных в регуляцию циркадных ритмов. В новом исследовании объединенная группа ученых из Университета Эксетера (University of Exeter) и Главного госпиталя Массачусетса значительно увеличила размер выборки пациентов и продемонстрировала наличие 351 локуса, которые отвечают за хронотип человека и взаимосвязь между хронотипом и риском когнитивных расстройств.



Дальнейший геномный анализ показал, что обнаруженные исследователями хронотип-определяющие локусы обогащены генами, входящими в сигнальные пути, ответственные за циркадные ритмы, развитие центральной нервной системы и мозга, функционирование синапсов и физиологические ответы на внешние и внутренние стимулы.



С помощью статистического анализа авторы исследования показали, что "жаворонки" наименее подвержены развитию шизофрении и симптомов депрессии. Однако, корреляции между хронотипом и риском развития метаболических расстройств, например, сахарного диабета 2 типа, прослежено не было, хотя на сегодняшний день накоплено достаточно свидетельств в ее пользу.



Данные это большого полногеномного исследования позволяют лучше понять функционирование циркадных ритмов и потенциально могут служить отправной точкой для создания способов модулирования режимов сна и бодрствования и, тем самым, для снижения рисков для здоровья.

