Трамп стал лауреатом антипремии Золотая малина

Президент США Дональд Трамп стал лауреатом антипремии Золотая малина (Razzie Awards) сразу в двух номинациях, в том числе как худший актер. Трансляция 39-й церемонии объявления победителей прошла в YouTube, сообщает ТАСС в субботу, 23 февраля.



Трамп стал обладателем Золотой малины в номинации "Худший актер" за появление в документальных картинах "Смерть нации" режиссера Динеша Д'Соузы и "Фаренгейт 11/9" режиссера Майкла Мура. В эту номинацию были также включены Джонни Депп за озвучку в мультфильме "Шерлок Гномс", Уилл Фарелл за фильм "Холмс & Ватсон", Джон Траволта за "Кодекс Готти" и Брюс Уиллис за триллер "Жажда смерти".









Золотая малина за худший актерский дуэт досталась опять же Трампу и "его неизменной мелочности". Сомнительная награда могла быть присуждена любым двум актерам из картины "Игрушки для взрослых", Джонни Деппу и "его угасающей карьере" ("Шерлок Гномс"), Уиллу Фареллу и Джону Си Райли ("Холмс & Ватсон"), Келли Престон и Джону Траволте ("Кодекс Готти").



Нынешний президент США ранее получал "Золотую малину" в категории "Худший актер второго плана" в картине "Призраки этого не делают" (1989 год). Теперь в активе главы государства три таких "приза".



В номинации "Худшая актриса" лауреатом стала Мелисса МакКарти за роль в ленте "Игрушки для взрослых". По оценке жюри, Мелисса сыграла хуже, чем Хелен Миррен в ленте "Винчестер: Дом, который построили призраки", Эмбер Херд в фильме "Лондонские поля", Дженнифер Гарнер в картине "Багровая мята" и Аманда Сайфред в фильме "Клаппер".



Премии за худшие мужскую и женскую роли второго плана получили Джон Си Райли ("Холмс & Ватсон") и старший советник президента США Дональда Трампа – Келлиэнн Конуэй ("Фаренгейт 11/9"). На "награду" также претендовали первая леди США Меланья Трамп ("Фаренгейт 11/9"), Марша Гей Харден за роль в фильме "Пятьдесят оттенков свободы", Келли Престон ("Кодекс Готти") и Джаз Синклер за "Слендермена". С Райли в одной номинации числились Джейми Фокс за фильм "Робин Гуд: Начало", Лудакрис за "Псов под прикрытием", Джоэл МакХэйл за "Игрушки для взрослых", Джастис Смит за "Мир Юрского периода 2".



Худшим фильмом признана лента "Холмс & Ватсон", другими номинантами были "Кодекс Готти", "Игрушки для взрослых", "Робин Гуд: Начало" и "Винчестер: Дом, который постоили призраки".



"Золотая малина" за худший ремейк или сиквел года досталась фильму "Холмс & Ватсон", а худшим режиссером назван постановщик этой картины Этан Коэн.



Антипремия Золотая малина вручается ежегодно накануне вручения премии киноакадемии США Оскар, награждение лауреатов которой в этом году состоится в ночь на 25 февраля. Победителям вручают пластиковую ягоду малины, покрытую золотой краской. Стоимость приза составляет менее пяти долларов.

