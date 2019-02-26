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- Вышел новый трейлер "Рокетмена" об Элтоне Джоне
Вышел новый трейлер "Рокетмена" об Элтоне Джоне
Студия Paramount Pictures презентовала новый трейлер фильма Рокетмен, посвященного Элтону Джону. Ролик фильма за один день набрал более 4 миллионов просмотров на YouTube-канале киностудии.
Фильм назван в честь одной из самых известных песен британского певца. Главную роль исполняет актер Тэрон Эджертон, известный по фильму Kingsman: Секретная служба.
Рассказывает картина историю жизни и творческого становления Элтона Джона - выходца из маленького городка.
Режиссером фильма выступил Декстер Флетчер, продюсер Богемской рапсодии. Выход фильма на широкий экран ожидается 6 июня 2019 года.
Источник: Корреспондент
25.02 13:31