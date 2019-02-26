Вышел новый трейлер "Рокетмена" об Элтоне Джоне

Студия Paramount Pictures презентовала новый трейлер фильма Рокетмен, посвященного Элтону Джону. Ролик фильма за один день набрал более 4 миллионов просмотров на YouTube-канале киностудии.



Фильм назван в честь одной из самых известных песен британского певца. Главную роль исполняет актер Тэрон Эджертон, известный по фильму Kingsman: Секретная служба.



Рассказывает картина историю жизни и творческого становления Элтона Джона - выходца из маленького городка.



Режиссером фильма выступил Декстер Флетчер, продюсер Богемской рапсодии. Выход фильма на широкий экран ожидается 6 июня 2019 года.



