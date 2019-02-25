Экс-президент Австрии призвал ЕС проявить понимание к опасениям России из-за ракет НАТО

Европе необходимо сбалансированно проанализировать отношение к России и проявить больше понимания к опасениям Москвы из-за ракет НАТО. Такую точку зрения высказал бывший федеральный президент Австрии Хайнц Фишер.



"Я также считаю, что Европа должна проанализировать свои отношения с Россией как можно более тщательно и взвешенно. Причина недоверия, повод для обвинений есть не только с одной стороны. С обеих сторон есть потребности в безопасности. Когда я вспоминаю, как наэлектризованно США отреагировали, когда СССР собрался направить ракеты на Кубу, то есть рядом с границами США... нужно быть готовыми погрузиться в ход мыслей российских политиков ввиду регионов, где сегодня размещены ракеты НАТО", - написал Фишер в гостевом комментарии в австрийском издании Wiener Zeitung.



В то же время экс-президент заметил, что это не оправдывает воссоединение Крыма с РФ, но "оправдывает такую политику, которая смотрит в будущее, привержена укреплению доверия, не рассматривает санкции как панацею и придерживается заключенных договоров (как, например, ядерное соглашение с Ираном), чтобы не разрушать доверие к договорам".



11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.



Хайнц Фишер родился в австрийском Граце 9 октября 1938 года. Он занимал пост федерального президента Австрии в 2004-2016 годах.

