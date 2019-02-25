У Супрун запустили для населения серию онлайн-курсов по медицине

В Украине запустили серию бесплатных медицинских онлайн-курсов. Об этом говорится на Facebook-странице и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.



"Центр общественного здоровья Минздрава Украины запустил серию медицинских курсов. Все можно проходить онлайн, в любом месте и в любое удобное время. За чашкой какао на любимом диване, например. Главное - мотивация учиться новому", - уверяют авторы идеи.



По словам Супрун, курсы будут полезны медицинским и социальным работникам, психологам, а также всем желающим расширить свои знания. Среди тем - вирусные гепатиты В и С, лечение опиоидной зависимости, мультирезистентный туберкулез, оппортунистические инфекции, сопутствующие состояния и заболевания, организационные аспекты предоставления интегрированных услуг лицам с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов, профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку, психосоциальное сопровождение больных с опиоидной зависимостью, интегрированная помощь лицам с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов, инфекционный контроль по туберкулезу для работников первичной медико-санитарной помощи.



Все курсы доступны по ссылке: courses.phc.org.ua. Это первый цикл обучения. В целом год запланировано четыре таких цикла продолжительностью по два месяца.



"Обучение бесплатное. Преподаватель может рекомендовать дополнительную литературу, чтобы вы могли глубже изучить определенную тему, но доступных в рамках курса материалов достаточно для успешного его окончания. Обучающие и проверочные материалы, а также форум доступны онлайн в любое время", - добавила Супрун.

