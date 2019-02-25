Reuters: Пенс 25 февраля объявит о конкретных шагах США в отношении Венесуэлы

Вице-президент США Майкл Пенс в понедельник, 25 февраля, в Боготе объявит о "конкретных шагах" и "четко определенных мерах" в связи с ситуацией вокруг доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.



"Произошедшее вчера [в субботу] не помешает нам доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу", - отметил источник агентства. Он отказался приводить дополнительные подробности.



Пенс в понедельник отправится в Боготу, где собирается встретиться с лидерами стран Группы Лимы и обсудить ситуацию в Венесуэле. Кроме того, как заявил в субботу президент Колумбии Иван Дуке, организация рассмотрит вопрос введения новых мер по усилению дипломатической блокады Боливарианской Республики. В свою очередь лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что примет участие в заседании и встретится с Пенсом.



В субботу представители венесуэльской оппозиции попытались ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии



"После консультаций с несколькими региональными лидерами стало ясно, что тяжкие преступления, совершенные сегодня [в субботу] режимом [венесуэльского лидера Николаса] Мадуро, открыли дверь для различных возможных многосторонних действий, которые не рассматривались всего 24 часа назад", - заявил в связи с ситуацией на границе американский сенатор-республиканец Марко Рубио (от штата Флорида).

