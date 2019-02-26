Ирак начал операцию против "ИГИЛ" на границе с Сирией

Вооруженные силы Ирака начали операцию против террористической группировки "Исламское государство" в пограничных с Сирией провинциях. Об этом сообщает Al Hayat со ссылкой на официального представителя командования совместными операциями ВС страны генерала Яхья Расула.



"Операция проводится в пустынной местности провинций Салах-эд-Дин, Найнава, Анбар на границе с Сирией. Цель кампании, в которой задействована пехота и авиация, ликвидация остатков банд ИГ и недопущение нарушения безопасности и проникновения террористов", – заявил он.



Слова генерала прозвучали на фоне сообщений иракских СМИ о якобы переброске исламистов из Сирии в провинцию Анбар. Официального комментария из Багдада до сих пор не поступило.

