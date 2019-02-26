В Киеве полицейские "накрыли" детскую порностудию

Столичные правоохранители задержали организатора детской порностудии. Мужчина в арендованных фотостудиях организовал, режиссировал, а также проводил фото и видеосъемки материалов порнографического характера с участием малолетних и несовершеннолетних детей.







Задержанием и документированием преступления занимался Департамент киберполиции совместно с Национальным уголовным агентством Великобритании (NCA). Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.



"Организатором студии оказался 51-летний мужчина. Он выдавал себя за профессионального фотографа, подыскивал несовершеннолетних девочек и склонял их к половым отношениям с ним и его 22-летним подельником. Фото и видео он продавал в ЕС, страны Азии и Америки. За половые отношения с несовершеннолетними и порносъемки преступник платил "моделям" от 1500 гривен до 500 долларов. Установлено, что жертвами злоумышленника стали, как минимум, пять девочек, возрастом от 9 до 17 лет", - говорится в сообщении.



Правоохранители провели обыски по месту жительства и укрытия всех участников, причастных к изготовлению и распространению порнографии. Полицейские нашли учебники по неврологии раннего детского возраста, подростковой психиатрии, поведения подростков, а также фотопленки, фотокамеры, записные книжки, платежки о перечислении организатору денежных средств от гражданина другого государства. Также изъяли банковские карточки, металлические цепи, аппаратуру для проведения съемок и деньги.



Кроме того, по месту жительства старшего мужчины полицейские обнаружили двух несовершеннолетних девушек. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Также правоохранители продолжают искать малолетних и несовершеннолетних детей, которые подвергались сексуальной эксплуатации.

