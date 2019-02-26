У букмекеров Порошенко лидирует в президентской гонке

Букмекеры принимают ставки на победу на выборах Президента в 2019 году Президента Петра Порошенко в пропорции 1:2,008-1:2,10, лидера партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлии Тимошенко - 1:2,08-1:4,50, актера и шоумена Владимира Зеленского - 1:2,28 -1:2,40.



Об этом говорится на сайтах букмекерских компаний bwin и 1Xbet, передают Українськi Новини.



Так, 1Xbet принимает ставки на победу Порошенко в пропорции 1:2,008, Тимошенко – 1:2,08, Зеленского – 1:2,28, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко -1:15, лидера "Оппозиционной платформы - За життя" Юрия Бойко– 1:15, мэра Львова и лидера партии "Самопомощь" Андрея Садового – 1:35, лидера Радикальной партии Олега Ляшко– 1:35.



Ранее Зеленского не было в перечне кандидатов этой конторы.



Bwin принимает ставки на победу Порошенко в пропорции 1:2,10, Тимошенко – 1:4,50, Зеленского 1:2,40, Гриценко - 1:21, Бойко – 1:51, Садового – 1:51, Ляшко – 1:51.



Таким образом, по итогам февраля Порошенко опередил Тимошенко в перечне фаворитов предвыборной гонки, Зеленский вышел на чистое третье место, практически догнав Тимошенко, Гриценко закрепился на четвертом месте.

