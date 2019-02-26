Дуда обвинил СС "Галичина" и УПА в "геноциде" в Гуте Пеняцкой

Президент Польши Анджей Дуда написал письмо к участникам мероприятия, посвященного памяти убитых в Гуте Пеняцкой 28 февраля 1944. В своем письме Дуда обвинил в "геноциде" солдат дивизии СС "Галичина" и Украинской повстанческой армии в этом населенном пункте, передает УНН со ссылкой на заявление на сайте польского президента.



"Геноцид, совершенный здесь солдатами дивизии СС "Галичина" и Украинской повстанческой армии, был одним из крупнейших за несколько лет преступлений, которые мы называем резней польского населения на Волыни, Подолье и во Львове", - говорится в письме Дуды.



Он также напомнил, что десять лет назад это место посетил президент Польши Лех Качиньский, который в присутствии тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко "говорил о тяжелой правде о том, что здесь произошло".



"Он призвал к примирению, солидарности и совместному построению лучшего будущего, дружбы и мира ... И сегодня я хочу выразить надежду, что эти слова будут реализованы благодаря нашим усилиям сегодня и последующих поколений", - написал президент Польши.

