Южная Корея признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Республика Корея признала лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе южнокорейского МИД.



В документе отмечается, что Сеул обеспокоен "недостатком легитимности и прозрачности" на выборах президента Венесуэлы в мае прошлого года, а также нестабильной политической ситуацией в латиноамериканской стране. "Правительство... признает временным президентом главу парламента Гуайдо, который вступил в эту должность 23 января", - отмечается в сообщении.



МИД подчеркивает, что Венесуэле необходимо "в кратчайшие сроки провести демократические и прозрачные президентские выборы".



Ранее представители южнокорейского внешнеполитического ведомства, комментируя ситуацию в Венесуэле, не делали прямых заявлений о поддержке Гуайдо, ограничиваясь преимущественно призывами в кратчайшие сроки восстановить демократию и провести президентские выборы.



23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

