Каждый третий украинец живет за чертой бедности – Госстат

Среднемесячные доходы 41% украинцев не превышают 3,7 тыс. грн. А треть людей вынуждена выживать на зарплату меньше фактического уровня прожиточного минимума (3,2 тыс. грн.). Такие данные приводит государственная служба статистики в отчете за 3 квартала 2018 года.



В ведомстве отмечают, что, невзирая на значительный рост благосостояния граждан, обеспеченными можно считать лишь небольшую часть украинцев. Зарплату свыше 5,1 тыс. грн. в январе-сентябре 2018 года получали лишь 27% людей (в аналогичном периоде 2017 года таких было 12,6%), передает UBR.



Общее благосостояние граждан все еще оставляет желать лучшего. Почти 61% городских жителей и 57,5% селян в прошлом году получали в месяц меньше, чем среднестатистический украинец.



При этом рост цен на продукты питания так и не позволил людям хоть немного изменить структуру трат. 48% своих доходов граждане страны тратят на еду. 15% уходит на оплату услуг ЖКХ. На одежду и обувь остается всего около 5%. Экономят украинцы и на своем здоровье. Как и годом ранее, на лечение они расходуют около 4% семейного бюджета.



И это при том, что особенных улучшений в качестве питания за год также не произошло. Украинцы стали больше покупать мяса – среднемесячное потребление этого продукта выросло на 200 грамм до 4,8 кг. Зато на столько же сократили потребление молочных продуктов (19,1 кг/месяц в 2018 году). А также увеличили в своем рационе сразу на полкило потребление овощей – съедают 9,5 кг/месяц таких продуктов.

