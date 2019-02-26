Африка – алмазы – Украина. Одним словом Кимберли

Где Африка, где Украина? А связь есть. В африканском Кимберли самый большой в мире карьер по добыче алмазов, который был разработан без применения техники.



Где Африка, где Украина? А связь есть. В африканском Кимберли самый большой в мире карьер по добыче алмазов, который был разработан без применения техники. А в украинской Виннице основан «Кимберли» - ювелирный магазин, в котором представлены золотые украшения с драгоценными камнями. Точнее Ювелирный дом, так как предприятие не только осуществляет продажу, но имеет собственное производство.

Ассортимент

Когда занимаешься ювелирным делом больше 10 лет, а в производстве занято 60 человек, трудно перечислить все позиции каталога. Назовём основные категории:

серьги;

кольца;

цепочки;

подвески;

крестики;

колье;

браслеты.

Если желаете подчеркнуть свою красоту и благородство, этот бренд справится с задачей на 100%. Представьте, вы начинаете общение. Устанавливаете зрительный контакт. Собеседник завороженно смотрит в ваши очаровательные глаза. Почему ему кажется, что такого лучезарного, сверкающего взгляда он не встречал нигде? Магия? Нет. Это золотые серьги https://kimberli.ua/catalog/sergi, правильно и со вкусом подобранные, сделали образ волшебным.

Бренд из пятёрки лидеров

Красивых и дорогих - сотни, но доверяют единицам. По показателям пробирной службы Украины Ювелирный дом «Кимберли» уверенно держится в пятёрке лидеров своего рыночного сегмента. Это стало возможным благодаря следующим факторам:

работаем в отрасли с 2006 года;

проверяем качество на всех стадиях производства;

закупаем сырьё у проверенных партнёров из Бельгии и Израиля;

работаем только с полудрагоценными, драгоценными камнями и золотом;

открыли офис в Польше, экспортируем товар в Европу, Китай;

ставим на изделия пломбы, государственные пробирные клейма, товарные ярлыки.

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом. Сделайте выбор. Оформите заказ. Убедитесь, что покупки в Кимберли это быстро, легко, безопасно, красиво:

заказ отправляем в фирменной упаковке;

с изделием высылаем паспорт, чек, бирку;

делаем украшения по вашему эскизу;

бесплатно доставляем курьером до двери;

предоставляем возможность оплатить заказ 4 способами;

даём пожизненную гарантию на свои изделия.

Делаем всё, чтобы приобретённое украшение порадовало вас и ваших близких. Оставило незабываемые впечатления, принесло яркие положительные эмоции.

Прикоснись к безупречности с «Кимберли» https://kimberli.ua/