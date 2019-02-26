Африка – алмазы – Украина. Одним словом Кимберли
Где Африка, где Украина? А связь есть. В африканском Кимберли самый большой в мире карьер по добыче алмазов, который был разработан без применения техники.
Где Африка, где Украина? А связь есть. В африканском Кимберли самый большой в мире карьер по добыче алмазов, который был разработан без применения техники. А в украинской Виннице основан «Кимберли» - ювелирный магазин, в котором представлены золотые украшения с драгоценными камнями. Точнее Ювелирный дом, так как предприятие не только осуществляет продажу, но имеет собственное производство.
Ассортимент
Когда занимаешься ювелирным делом больше 10 лет, а в производстве занято 60 человек, трудно перечислить все позиции каталога. Назовём основные категории:
- серьги;
- кольца;
- цепочки;
- подвески;
- крестики;
- колье;
- браслеты.
Если желаете подчеркнуть свою красоту и благородство, этот бренд справится с задачей на 100%. Представьте, вы начинаете общение. Устанавливаете зрительный контакт. Собеседник завороженно смотрит в ваши очаровательные глаза. Почему ему кажется, что такого лучезарного, сверкающего взгляда он не встречал нигде? Магия? Нет. Это золотые серьги https://kimberli.ua/catalog/sergi, правильно и со вкусом подобранные, сделали образ волшебным.
Бренд из пятёрки лидеров
Красивых и дорогих - сотни, но доверяют единицам. По показателям пробирной службы Украины Ювелирный дом «Кимберли» уверенно держится в пятёрке лидеров своего рыночного сегмента. Это стало возможным благодаря следующим факторам:
- работаем в отрасли с 2006 года;
- проверяем качество на всех стадиях производства;
- закупаем сырьё у проверенных партнёров из Бельгии и Израиля;
- работаем только с полудрагоценными, драгоценными камнями и золотом;
- открыли офис в Польше, экспортируем товар в Европу, Китай;
- ставим на изделия пломбы, государственные пробирные клейма, товарные ярлыки.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом. Сделайте выбор. Оформите заказ. Убедитесь, что покупки в Кимберли это быстро, легко, безопасно, красиво:
- заказ отправляем в фирменной упаковке;
- с изделием высылаем паспорт, чек, бирку;
- делаем украшения по вашему эскизу;
- бесплатно доставляем курьером до двери;
- предоставляем возможность оплатить заказ 4 способами;
- даём пожизненную гарантию на свои изделия.
Делаем всё, чтобы приобретённое украшение порадовало вас и ваших близких. Оставило незабываемые впечатления, принесло яркие положительные эмоции.
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