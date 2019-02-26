Врачи составили список обязательных анализов для мужчин

Мужчины в массе своей редко следят за своим здоровьем. Однако каждый мужчина должен сдавать определенный набор анализов, пишет "Медик Форум". Итак, после 35 лет мужчине следует регулярно проверять уровень холестерина. По этому показателю можно оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.



Показатели АСТ (аспартатаминотрансфераза) и АЛТ (аланинаминотрансфераза) свидетельствуют о состоянии сердца и печени человека. Данные ферменты отвечают за обмен веществ. При их дефиците может наблюдаться процесс разрушения тканей и органов. Тестостерон, пожалуй, является одним из самых важных элементов в мужском теле.



А с помощью уровня ПСА (простатический специфический антиген) можно оценить риск развития рака простаты, что в особенности важно для мужчин старше 40 лет. В свою очередь, диагностировать развивающийся рак кишечника, как и другие заболевания, возможно по крови в кале. Рекомендовано анализировать кал, параллельно проводя колоноскопию (показывает патологические изменения желудочно-кишечного тракта).

