Обычная слива показала себя с неожиданной стороны

По словам диетологов, слива богата витаминами С, В, К, Е, А и минеральными веществами. Среди них, передает "Южный Федеральный", йод, фосфор, железо, цинк, медь, магний, кальций, калий. Сливы также являются источником антиоксидантов и клетчатки.



Они полезны для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы, с анемией и гипертонией, проблемами с кровообращением и атеросклерозом. Как показали исследования, регулярное потребление слив способно значительно улучшить показатели крови. В частности, снижалась вязкость крови, что уменьшало риск образования тромбов.



Также если в день съедать 3-4 сливы, можно повысить качество работы желудочно-кишечного тракта. Кстати, ранее проводившееся исследование говорит о том, что в рацион необходимо включать именно темные сливы. За счет высокой концентрации антиоксидантов эти сливы могут спасти от рака.

