Создателям «Игры престолов» пообещали «Оскар» с лицом Джона Сноу

Поклонники «Игры престолов» решили наградить создателей сериала якутским народным «Оскаром». Об этом сообщает телеканал «360».



Активисты планируют создать серебряную статуэтку с лицом Джона Сноу. «Мы решили сделать его в плаще вороны, потому что у нас есть стена. Он будет стражем стены, охраняющим человечество от идущего холода», — пояснил скульптор Николай Чоччасов. Он добавил, что на фигурке будут присутствовать национальные атрибуты региона.









Фанаты убеждены, что прообразом стены на севере Вестероса стали якутские Ленские столбы. По их мнению, создание статуэтки с лицом персонажа шоу позволит увеличить туристический поток и привлечет внимание к местной достопримечательности. Отмечается, что приз почти готов, в скором времени его собираются передать кинематографистам, работающим над сериалом.



В 2016 году эта же команда создала отлитый из серебра народный «Оскар» для голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Жители Якутии собрали на создание награды 1,4 килограмма серебра и 3,49 грамма золота.

