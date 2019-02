В Facebook разрешат связанным с RT страницам возобновить работу

В руководстве Facebook заявили, что решили разрешить возобновить работу нескольким страницам, связанным с RT, передаёт CNN.



Представитель Facebook пояснил телеканалу, что это связано с тем, что компания Maffick Media, являющаяся владельцем этих страниц, согласилась добавить в их описание, что они связаны с RT и Ruptly. CNN отмечает, что Ruptly - мажоритарный акционер Maffick Media.



В CNN подчёркивают, что у Facebook нет правила, согласно которому в описании страницы обязательно должна присутствовать информация о том, кто именно стоит за ее созданием. Таким образом, решение, о котором идёт речь в данном случае, касается именно связанных с RT и Ruptly страниц.



В то же время представитель Facebook отметил, что руководство соцсети и в некоторых других случаях отныне будет просить создателей страниц публиковать данные о владельцах.



"Мы начинаем просить владельцев страниц, работа которых может вводить в заблуждение, предоставлять данные о компании-учредителе", - сказал он.



По словам представителя Facebook, в случае с тремя заблокированными страницами Maffick Media такая информация была добавлена в описание, и потому в соцсети теперь согласны на то, чтобы они возобновили свою работу, приостановленную ранее в феврале.



CNN сообщает, что в понедельник в руководстве Maffick Media сообщили, что, видимо, им разрешат восстановить работу своих страниц в Facebook. При этом создатели страниц заявили, что стали жертвой двойных стандартов, так как в Facebook только от них потребовали разместить в описании дополнительную информацию об учредителях. Кроме того, в Maffick Media заверяют, что редакционная политика компании никак не зависит от RT.



Речь идёт о страницах, на которых публикуются видеоролики, ориентированные преимущественно на молодых пользователей Facebook. В основном в видеоматериалах действия администрации США представляются в негативном свете, отмечают американские СМИ.



18 февраля главред RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке соцсетью Facebook одного из проектов телеканала Russia Today "In the Now". По ее словам, аккаунты были заблокированы без предупреждения и претензий после того, как телеканал CNN запросил у соцсети, не является ли российское финансирование англоязычного проекта проявлением "русского вмешательства".



В пресс-службе FB "Интерфаксу" сообщили, что Facebook разблокирует аккаунты проекта телеканала RT "In the Now" после того, как их владельцы сообщат информацию об аффилированных с ними компаниях и укажут страны, из которых страницы управляются.