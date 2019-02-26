Лейбористы поддерживают идею повторного референдума о Brexit

Британская лейбористская партия поддерживает требования по организации нового референдума о дальнейшем пребывании Соединенного Королевства в Евросоюзе.



Об этом сообщает Mirror.



"Лейбористы объявили о планах партии голосовать "за" организацию второго референдума по выходу из ЕС", - говорится в сообщении.



Пока непонятно, каким образом будет выражена поддержка партией второго референдума и на каких условиях.



Источники, близкие к лидеру лейбористов Джереми Корбину, сообщили, что партия скорее поддержит второй референдум, чем соглашение Brexit Терезы Мэй, согласованную с ЕС и отвергнутую британскими парламентариями. Также лейбористы планируют выдвинуть сегодня на рассмотрение парламента собственный план по Brexit, который с большой вероятностью не будет поддержан.



Ранее сообщалось, что в Брюсселе рассматривают возможность отсрочить выход Великобритании из Европейского Союза на 21 месяц.



Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года.



