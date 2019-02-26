Россия меняет акценты в гибридной войне - Порошенко

Россия в гибридной войне против Украины начала акцентироваться на внутренней дестабилизации нашего государства, поэтому первостепенным является вопрос охраны важных объектов.



Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на открытии оперативно-стратегического сбора с руководящим составом Вооруженных сил Украины, сообщает корреспондент Укринформа.



"Изменения Россией акцентов гибридной войны, перенос усилий на дестабилизацию обстановки внутри страны требуют от нас адекватного реагирования. Мы должны определить и обеспечить неуклонное, единое для всех силовых структур выполнение правовых и технических требований в разработке и принятии на вооружение техники, имущества с учетом стандартов НАТО ", - подчеркнул Порошенко.



Он акцентировал, что сегодня следует усилить государственную информационную политику.



"Чрезвычайно важной является наступательная информационная политика нашего государства. Не меньше внимания надо уделить и охране важных государственных объектов в глубине территории Украины ", - отметил глава государства.



