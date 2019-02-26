В Молдове ни одна партия не получила большинства

Центральная избирательная комиссия Молдовы обработала 100% бюллетеней по итогам парламентских выборов 24 февраля.



Об этом сообщает Newsmaker .



Подсчет последних процентов не изменил ситуацию - после того, как выборы признают состоявшимися, в парламент пройдут четыре партии : Партия социалистов (ПСРМ) президента Игоря Додона, оппозиционный блок ACUM, Демократическая партия во главе с премьером и партия "Шор" одиозного бизнесмена Илана Шора.



После подсчета 100% голосов ЦИК сообщила, что в результате голосования по национальному округу ПСРМ набрала 31,15% голосов, блок ACUM - 26,84%, демократы - 23,62%, а партия "Шор" - 8,32% голосов. Остальные партии набрали менее 4% голосов избирателей, включая партию коммунистов Республики Молдова, которая руководила страной в период 2001-2009 годов.



По подсчетам политологов, социалисты должны получить 35 мест в парламенте, демократы - 30 мест, представители блока ACUM - 26 мест, а партия "Шор" - 7 мест. Еще на три кресла претендуют независимые депутаты.



В парламентских выборах 24 февраля приняло участие более 1,45 млн граждан Молдовы. По данным ЦИК, явка составила около 50%.

