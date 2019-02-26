Юрий Крук поддержит Юлию Тимошенко на выборах

«Кампанию Тимошенко я поддерживаю. Я бы сказал это семейная традиция. Напомню, что мой отец тоже поддерживал Юлию Владимировну до перехода в «Партию регионов». Более того, готов поддерживать ее не только голосом, но и более активно» - сказал Юрий Крук в интервью.



Также Юрий Крук сказал, что кто бы ни был новым президентом, он или она должны уважительно относиться к региональным элитам.



Отвечая на вопрос о возможности беспорядков во время выборов в Одессе и области, Крук сказал, что Одесса очень не любит насилие и когда ей навязывают чужое мнение. «Все видели, как Одесса ответила на попытку российского переворота. Сейчас мне не нравится, что на митинги Тимошенко ее соперник присылает провокаторов. И если будет попытка вмешаться в ход голосования, подкупать людей, мы и на это ответим жестко. Никакая полиция вместе с министром внутренних дел не ответит так, как одесситы».



Также Юрий Крук сказал, что не боится расследований НАБУ и слушаний в судах Киева. Недавно в СМИ была опубликована информация о том, что НАБУ расследует деятельность членов семьи Круков в связи со злоупотреблениями при строительстве моста в Одесской области.



Семья Круков является одной из наиболее влиятельных в Одессе и Одесской области. Юрий Крук-старший был народным депутатом Украины II-VII созывов. Его сын, Юрий Юрьевич Крук, с 2003 года является главой совета ООО Украинская национальная стивидорная компания. В 2004 году награжден Почетной грамотой Государственного департамента морского и речного транспорта Украины за многолетнюю добросовестную работу и высокий профессионализм. С октября 2015 - депутат Одесского городского совета VII созыва, член фракции «Доверяй делам».

