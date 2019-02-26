Пакет "азовских санкций" ЕС еще в работе – источник

Пакет так называемых "азовских санкций", который Евросоюз планирует ввести за атаку Россией в районе Керченского пролива на украинские корабли с последующим их захватом и пленением моряков, все еще находится на стадии подготовки. Ожидается, что окончательное решение ЕС будет принято в начале марта, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Брюсселе источник в Совете ЕС.



"Правовые акты находятся в стадии подготовки", - сказал он.



Собеседник агентства напомнил, что 18 февраля в ходе заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел по этому вопросу был достигнут политический консенсус.



Что касается решения ЕС в отношении санкций для экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников (так называемый "украинский список", то соответствующее решение будет принято до срока их истечения, 6 марта. "Если Совет ЕС сочтет нужным, решение будет принято до завершения действия режима санкций", - отметил источник.



Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".



Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.



ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).



15 и 16 января 2019 года Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей украинским морякам до 24 апреля 2019 года. 18 января защита украинских военнопленных моряков обжаловала данное решение Лефортовского райсуда.



Что касается санкций в отношении украинских чиновников, то в марте 2014 года ЕС принял решение заморозить активы 22 лиц, подозреваемых в растрате государственных средств. ЕС продлевает срок действий этих санкций на год. В последний раз ограничительные меры были продлены в марте 2017 года до 6 марта 2018 года. В соответствии с Официальным журналом ЕС, в настоящее время в списке находится 13 человек, так как некоторые были исключены по различным причинам, как-то из-за смерти, в связи с обжалованием решения Совета ЕС в Суде ЕС.



Ранее СМИ сообщали, что из существующего списка также может быть исключен бывший глава администрации президента Андрей Клюев, который оспорил решение ЕС в суде.

