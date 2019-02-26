Вслед за американским эсминцем в Одессу прибыл Волкер

Вслед за американским ракетным эсминцем Дональд Кук (USS Donald Cook (DDG 75) в Одессу прибыл специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает Интерфакс-Украина.



"Мы не признаем правомерность нападения на военные украинские корабли, их задержание. Это незаконный акт и мы призываем немедленно освободить украинских моряков", - сказал Волкер на брифинге по случаю прибытия в Одессу военного корабля США.



При этом он отметил, что "мы хотим и стремимся, чтобы такие инциденты в будущем не происходили".



Указано, что на брифинге присутствовали дипломаты США и представители стран ЕС.



"И через определенную коммуникацию нужно, чтобы мирно корабли могли проходить через Керченский пролив и следовать в порты на Азовском море. И по этим вещам - мы постоянно будем вести общение с нашими украинскими партнерами по вопросам прохода", - пообещал Волкер.

