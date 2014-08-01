За хищение 100 млн грн государственных средств экс-нардепу Шпаку могут дать 12 лет

Основной фигурант дела – экс-нардеп Василий Шпак, бывший руководитель "Украгролизинга". В августе 2014 года Василия Шпака арестовали по подозрению в финансовых махинациях, в частности во время руководства "Украгролизингом". Следствие считает, что в 2011-2012 годах между фермерским хозяйством и государственным предприятием, которое возглавлял Шпак, был заключен договор о закупке техники и оборудования на сумму более 100 млн. гривен.Однако только 9 млн. гривен было потрачено по целевому назначению. При обыске дома у Василия Шпака изъяли золотые украшения, дорогие наручные часы, 1 кг золота и 1,5 кг серебра в слитках. Дело Василия Шпака передали в суд еще в июле 2016 года. Но результатов пока никаких нет.

Специализированная антикоррупционная прокуратура считает, что ему "светит" наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. По словам руководителя САП Назара Холодницкого, заключение судебно-экономической экспертизы свидетельствует о том, что размер нанесенного государству ущерба путем потери активов госбюджета составляет более 114 млн. грн. Ранее сообщалось, что суд арестовал бывшего депутата Верховной Рады Василия Шпака, а его сын, председатель правления Национальной акционерной компании "Украгролизинг" Николай Шпак, объявлен в розыск. "Дело Шпаков" стало предметом большого количества журналистских расследований.

В 2015 году, после скандального бегства председателя Киевского апелляционного суда Антона Чернушенко, были обнародованы некоторые смс, полученные Антоном Чернушенко в период с апреля по ноябрь 2014 года. Там было сообщение с просьбой уменьшения размера залога Шпаку Василию Федоровичу – бывшему народному депутату Украины с 30 млн. грн. до 500 тыс. грн. Сейчас Шпак не под стражей, и к нему не применена никакая мера пресечения. Возможно, это трюк, чтобы затянуть рассмотрение дела, которое и так тянется 4 года. По нашей информации ряд общественных организаций, активистов по борьбе с коррупцией, намерены явиться в суд с требованием немедленного рассмотрения дела о хищении Шпаком 100 млн. грн. из госбюджета.