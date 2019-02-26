Рада допустила войска НАТО к учениям в Украине

Верховная Рада на заседании во вторник, 26 февраля, 263 голосами приняла законопроект о допуске в 2019 году иностранных военных на территорию Украины для участия в учениях. Законом разрешается участие иностранных войск для участия в украинско-американских учениях Репид Трайдент – 2019, украинско-американских учениях Си Бриз – 2019, украинско-румынских учениях Риверайн – 2019, многонациональных учениях Кленовая Арка – 2019 и украинско-британских учениях Ворьер Вотчер – 2019.



Таким образом, в 2019 году к очениям в Украине будут допущены:



США, других государств – членов НАТО и государств – участников программы Партнерство ради мира (до 3000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов) на срок до 365 дней в январе – декабре 2019 года в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил;



США, других государств – членов НАТО и государств – участников программы Партнерство ради мира (до 2000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 13 самолетов и вертолетов) сроком до 25 суток в июне – октябре 2019 года в рамках украинско-американских учений Репид Трайдент – 2019;



США, других государств – членов НАТО, государств – участников программы Партнерство ради мира (до 2000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 15 кораблей (катеров и судов), до 2 подводных лодок, до 16 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники) сроком до 20 суток в июне – сентябре 2019 года в рамках украинско-американских учений Си Бриз – 2019;



Румынии (до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 9 кораблей (катеров и судов), до 2 вертолетов) сроком до 10 суток в апреле – ноябре 2019 года в рамках украинско-румынских учений Риверайн – 2019;



государств – членов НАТО и государств – участников программы Партнерство ради мира (до 350 военнослужащих с вооружением и военной техникой) на срок до 14 суток в июле – декабре 2019 года в рамках многонациональных учений Кленовая Арка – 2019;



Великобритании и Северной Ирландии (до 300 военнослужащих с вооружением и военной техникой) на срок до 16 суток в августе – октябре 2019 года в рамках украинско-британских учений Ворьер Вотчер – 2019.

