Насалик рассказал об экспорте угля из Беларуси

Министр энергетики Игорь Насалик заявляет, что импортированный из Беларуси уголь не добывался на оккупированных территориях Донбасса, сообщает УНИАН во вторник, 26 февраля.



"Это может быть реэкспорт из России, но одно могу сказать точно – это не из ОРДЛО. В свое время у нас было закрытое заседание, где мы собрались министерством и тепловой генерацией. Было сказано, что если кто-то закупит такой вид угля - а это очень легко установить, из какой он шахты - то это будет бойкот не только министерства, а всех, в том числе генерирующих компаний", - сказал Насалик.



Ранее белорусское СМИ опубликовало статью, согласно которой, в прошлом году импорт угля из Беларуси в Украину вырос в сотни раз. В частности поставки антрацита выросли в 340 раз, при этом данный уголь в этой стране не добывается. Издание предположило, что уголь был добыт на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

