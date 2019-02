Билл Гейтс рассказал о комнате с батутами в его доме

Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал о своей жизни пользователям Reddit в рамках сессии вопросов и ответов AMA (Ask Me Anything). Тред набрал почти 94 тысячи одобрений.



Гейтс устраивает беседу с посетителями Reddit в седьмой раз. В этом году комментаторы предпочли задавать вопросы о его личной жизни и увлечениях. «Какие у вас хобби? Несвязанные с работой», — спросил SuperDuperDylan. Оказалось, что в свободное время предприниматель занимает себя бриджем и теннисом. Другой пользователь с ником Swcomisac поинтересовался, чего еще миллиардер хочет добиться в жизни. Гейтс посчитал, что здоровые дети и избавление от болезней — это то, что достижимо при его жизни.



Предприниматель также ответил на вопросы о своем богатстве. Миллиардер рассказал о своем личном самолете и «великолепном» доме, в котором есть комната с батутами для детей. Гейтс добавил, что «не уверен, насколько виноватым должен ощущать себя» из-за своей собственности.



Открытием для пользователей стал ответ миллиардера на вопрос о любимых сериалах. Основатель Microsoft назвал среди прочих сериал «Американский вандал» (American Vandal, сериал в жанре псевдодокументального кино).