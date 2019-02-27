Украинцев предупредили о новой афере с "выигрышем" квартиры

Нацкомфинуслуг предупредила о новых видах финансового мошенничества с переводом средств на карточные счета фейковых компаний. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщается на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.



Отмечается, что на технические средства и средства связи граждан от финансовых компаний поступают сообщения о том, что они стали победителями и выиграли квартиру в Киеве.



"При этом предлагается перечислить денежные средства на карточный счет для оформления свидетельства на право собственности. Поступают и другие сообщения о выигрыше ценных призов аналогичного характера", - заявили в Нацкомфинуслуг.



Перечень компаний: Пей-Експерес Украина, Мени-Пей Украина, Фон-Бокс Украина, Мир Мани, Сити Люкс Украина, Велком-Пеймент, Капитал Оне Украина, Пей-Директ, Биг-Пеймент.



Также сообщается, что на сайтах этих финансовых компаний размещены фейковые свидетельства Нацкомфинуслуг с подписью члена комиссии Александра Залетова.

