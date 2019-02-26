В ЕС призывают Дели и Исламабад к максимальной сдержанности

В Евросоюзе внимательно наблюдают за ситуацией в связи с бомбардировкой индийскими ВВС предполагаемого лагеря боевиков на территории Пакистана, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.



"Мы находимся в контакте с обеими странами. И нам представляется главным, чтобы в ходе всех действий проявлялась максимальная сдержанность, и чтобы избегали эскалации напряженности", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.



М.Коцьянчич отказалась отвечать на вопрос, есть ли у Евросоюза доказательства существования в Пакистане лагеря по подготовке террористов.



По ее словам, актуально важным остается "сотрудничество в борьбе против терроризма и диалог".

