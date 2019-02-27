IKEA разработала занавески, которые "фильтруют" воздух в квартире

IKEA представила прототип занавесок GUNRID, которые способны очищать воздух, который поступает в помещение.







Об этом говорится в сообщении на сайте компании.



В компании отметили, что Gunrid должна повысить осведомленность людей о загрязнении воздуха внутри помещений и вдохновить пользователей на изменение своего поведения, что поможет очистке воздуха во всем мире.



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязнение воздуха различными элементами, в том числе проникающими через биологические барьеры частицами PM 2,5, становится причиной около 7 млн смертей в год .



Принцип работы представленных IKEA занавесок основан на фотокатализе - процессе возбуждения химических реакций под действием света в присутствии веществ (фотокатализаторов), которые поглощают кванты света и участвуют в химических превращениях участников реакции. То есть, частицы на поверхности ткани под воздействием солнечного света ускоряют процесс окисления загрязнителей, что позволяет очищать воздух, который попадает в квартиру.



Другие подробности о материалах занавесок в компании не разглашают, ограничившись заявлением о том, что технология похожа на фотосинтез растений. Занавески GUNRID поступят в продажу в 2020 году. Их стоимость не раскрывается.

