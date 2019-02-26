Петиция в поддержку Maruv набрала тысячи подписей

В Сети появилась петиция в поддержку певицы Maruv. Ее авторы обратились к общественности с требованием пустить артистку на Евровидение 2019, которое пройдет в Тель-Авиве. Об этом говорится на сайте Сhange.org.



"Maruv была выбрана представителем Украины на Евровидении 2019, однако вещательная компания попросила, чтобы Maruv подписала контракт, в котором говорилось, что она отменит все свои предстоящие шоу и выступления в России. Maruv раскрыла некоторые подробности о контракте, и фанаты считают, что это больше похоже на контракт с дьяволом, так как он ограничивает свободу слова и передвижения исполнительницы", - сказано в документе.



Авторы адресовали петицию Европейскому вещательному союзу (EBU) - организатору песенного конкурса "Евровидение". Ее создали вечером 25 февраля. За ночь и первую половину дня 26 февраля она собрала более 8 тысяч подписей.

