Песков прокомментировал работу своей дочери в Европарламенте
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал работу своей дочери Елизаветы в Европарламенте. Об этом сообщает Интерфакс.
По словам Пескова, речь идет об "обычной студентке и обычной практике". Он отметил, что не хотел бы дальше углубляться в эту тему.
"Это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей, моей работы", - добавил пресс-секретарь Путина.
Ранее стало известно, что дочь пресс-секретаря Путина работает в Европарламенте. Дочь пресс-секретарем президента РФ Дмитрия Пескова зарегистрирована стажером в Европарламенте и имеет беспрепятственный доступ к ряду документов ЕС. Елизавета Пескова работает в офисе французского евродепутата Эмерика Шопрада, публично поддержавшего аннексию Крыма Россией. Данные девушки указаны на странице Шопрада, размещенной на сайте Европарламента.
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