Британка пожаловалась в полицию на обманувшего ее наркодилера

Жительница города Крейгавон в Северной Ирландии позвонила в полицию, чтобы пожаловаться на недобросовестного наркодилера. Об этом сообщает Evening Standard.



По телефону она сказала, что ей вместо кокаина подсунули сахар и назвала себя жертвой мошенничества. Полицейский, который поначалу решил, что женщина просила какой-то другой пищевой продукт, ушам своим не поверил.



Правда, подавать официальное заявление британка все-таки отказалась. Полиция тоже не стала начинать расследование, но дала женщине некоторые "советы и наставления".

