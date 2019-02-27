Британка пожаловалась в полицию на обманувшего ее наркодилера
Жительница города Крейгавон в Северной Ирландии позвонила в полицию, чтобы пожаловаться на недобросовестного наркодилера. Об этом сообщает Evening Standard.
По телефону она сказала, что ей вместо кокаина подсунули сахар и назвала себя жертвой мошенничества. Полицейский, который поначалу решил, что женщина просила какой-то другой пищевой продукт, ушам своим не поверил.
Правда, подавать официальное заявление британка все-таки отказалась. Полиция тоже не стала начинать расследование, но дала женщине некоторые "советы и наставления".
Источник: Вести
26.02 18:22