Ходжалинский геноцид: об уроках истории спустя 27 лет…

Вот уже 27 лет азербайджанский народ живет болью одного из трагических событий ХХ века – Ходжалинской трагедией. 26 февраля 1992-го года азербайджанский город Ходжалы с 7 тысячным населением был атакован армянскими военными подразделениями. Во время Ходжалинского геноцида было убито 613 человек, а 1000 жителей различного возраста стали инвалидами. Было убито 106 женщин. Уничтожены 63 малолетних ребенка, 70 стариков. 8 семей были уничтожены полностью. В тот ночь 1275 мирных жителей было взято в плен. О судьбе многих из них до сих пор ничего неизвестно.



Над телам убитых азербайджанцев глумились. Их скальпировали, отрезали головы и другие части тела, выкалывали глаза. Резней в Ходжалы армянские шовинисты хотели посеять ужас и страх в сердца азербайджанцев. Это был настоящий вандализм, немыслимое зверство, преступление против человечности. Журналисты из разных стран пришли в ужас от подобного зверства. Украинские, грузинские, английские, французские, немецкие, американские, российские журналисты и публицисты были шокированы террором, осуществленным против азербайджанцев. Они передали этот ужас и боль азербайджанского народа в своих репортажах.



Один из участников этого преступления, ныне бывший президент Армении Серж Саркисян не стесняясь, откровенно признался: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что все это шутки, что армяне не могут поднять руку на гражданское население. Мы смогли сломать это стереотипное мнение. Именно так и было».







Да, безусловно, эпизоды Ходжалинского геноцида приводят человека в ужас. Азербайджанский народ никогда не забудет этой кровавой трагедии. Но для нас не менее важным является правовая оценка международной общественности этой трагедии. Потому, что геноцид в Ходжалы был одним из кровавых страниц военной агрессии Армении против Азербайджана. В ходе этой агрессии армянские военные совершали невиданные преступления против мирных людей, осквернили памятников культуры и мусульманские кладбища.



Все это свидетельствует о том, что Армения на государственном уровне вела политику агрессии и геноцида против Азербайджана. А по Уставу ООН, международное сообщество должно было реагировать на эту агрессию соответствующим образом. К великому нашему сожалению этого не случилось.



Все это логично привело к тому, что мировое сообщество не в полной мере представляло возможные последствия этого зверства. Те события, которые произошли в Нагорном Карабахе, через некоторое время стимулировали сепаратистские настроения и в других странах постсоветского пространства. Если бы мировое сообщество, авторитетные международные организации в свое время дали бы оценку такому преступлению как Ходжалинский геноцид, может быть в наши дни, и не было бы разгула сепаратизма на востоке Украины.







Беды, принесенные многим государства от сепаратизма, включая Украину, начинались с таких трагедий как Ходжалы. Усилиями армянских шовинистов на азербайджанских землях были совершены многочисленные военные преступления, в результате которых около 1 млн. азербайджанцев подверглись этническим чисткам, а 20 процентов территорий Азербайджана до сих пор топчет нога армянских захватчиков.



Вместе с тем, эта трагедия не сломила азербайджанский народ. Исторически наш народ всегда терпимо относился к другим народам. Азербайджан, находясь на перекрестке разных культур и цивилизаций, является ярким примером добрососедства, уважения к разным культурам. Здесь испокон веков дружно жили бок о бок и живут представители разных народов и религий. Мы чтим память жертв Ходжалинского геноцида и верим, что справедливость в один прекрасный день восторжествует. Мы скорбим, помним о нашей боли, а также неустанно трудимся и верим в нашу победу! Мы неустанно доводим миру правду о Ходжалинском геноциде, чтобы призвать к ответу виновников этой кровавой трагедии. Мир должен пробудиться от равнодушия и наказать преступников, чтобы не допустить подобных трагедий в будущем!



