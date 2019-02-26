СБУ проводит оперативные действия в офисе охранной компании «СТЕЛС-1», владелец которой – священнослужитель УПЦ

В Киеве Служба Безопасности Украины в настоящее время проводит оперативные действия в главном офисе группы охранных компаний «СТЕЛС-1». Как выяснили журналисты, владельцем компании является священнослужитель Украинской Православной Церкви дьякон Вячеслав Павлив.



«"У СТЕЛС-1", где отец Вячеслав Павлив дьякон и владелец, сейчас СБУ. Все лежат на полу, телефоны отняли. Все окружено. […] До этого его предупреждали, чтобы Церкви не помогал», - сообщили в УПЦ.



Из открытых источников известно, что компания не один год официально обеспечивает защиту храмов УПЦ, охраняет крестные хода, богослужения и церковные мероприятия.



Накануне обысков в компанию нанесли визит представители группы "С 14". Радикалы повредили имущество компании надписями, в которых выражали протест против УПЦ.



«СТЕЛС-1» была основана в 1997 году. Компания осуществляет охрану объектов любой категории сложности по всей территории Украины, обеспечая защиту физических и юридических лиц.



Лозунг компании: «Наша миссия – охранять и защищать. Мы – всегда рядом!».



