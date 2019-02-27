The Economist назвал главные угрозы 2019 года для мировой экономики

Журнал The Economist составил рейтинг угроз мировой экономике в 2019 году. На первом месте, сообщает РБК, в распоряжении которого есть материалы исследования, оказалась полномасштабная торговая война США и Китая.



Ее вероятность составители рейтинга оценивают как умеренную, но указывают, что последствия такой торговой войны будут крайне тяжелыми.



Среди других главных угроз, считают авторы рейтинга, — рецессия в США из-за растущих высокорисковых долгов американских компаний, обвал экономики Китая из-за большого объема внутренних кредитов, а также резкий скачок цен на нефть, военные действия на Корейском полуострове и «Брекзит» без соглашения с ЕС.



Торговые войны также заняли первые места в рейтингах глобальных угроз, которые ранее представили Всемирный экономический форум и агентство Bloomberg.

